Uitbater Knokse ijspiste bezorgt senioren 3.000 handgeschreven kerstkaartjes van kinderen

Geen kerstmarkt en ook geen ijspiste dit jaar op het Alfred Verweeplein in Knokke-Heist. Dat is ook jammer voor de senioren die er jaarlijks getrakteerd worden op oliebollen en een rondje op de piste. Maar Alain Degraed, de kermiskramer die de schaatsbaan uitbaat, heeft een alternatief bedacht. Via een bevriende marktkramer, die nu ook niet op de kerstmarkt kan staan, kon hij enkele duizenden kerstkaartjes op de kop tikken. Hij liet lagereschoolkinderen de kaartjes versieren en ondertekenen en bezorgde ze aan de bewoners van enkele woonzorgcentra in Brugge, Ieper en Knokke-Heist. "Ik vond het belangrijk dat er een persoonlijke, handgeschreven boodschap zou staan van de kinderen", zegt Alain. "Dat heeft veel meer betekenis dan een standaardtekstje dat geprint is."