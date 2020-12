UZ Gent verwacht 27.300 coronavaccins tegen 4 januari

Met die 27.300 doses gaat het UZ Gent de bewoners van 127 woonzorgcentra in Oost-Vlaanderen vaccineren. Een tweede bestelling zou er tegen eind februari moeten zijn, en dan worden de personeelsleden ingeënt.

Het Gentse UZ is 1 van de 3 ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen die het corona-vaccin van Pfizer zullen stockeren. Ook in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent en het AZ Blasius in Dendermonde zal dat gebeuren. Omdat zij de vaccins aan -70 graden kunnen bewaren en daar ook voldoende diepvriezers voor hebben. Het UZ in Gent gebruikt daarvoor 1 grote diepvriezer van 720 liter.