Van fabriek tot prik in arm: zo zullen vaccins worden verdeeld in ons land, "oefening is goed verlopen"

Het hele proces is vandaag geoefend, zij het met valse vaccins. Een grootschalige evaluatie wordt zaterdag verwacht, maar op basis van de eerste resultaten blijkt alles "heel goed verlopen" te zijn. Dat zegt vaccinoloog Pierre Van Damme, die ook lid is van de Taskforce Vaccinatie. "Dit was een soort brandoefening, wat heel belangrijk is. We zagen een enorm professionalisme over alle niveaus. Elke schakel was goed voorbereid en heeft goed gewerkt."