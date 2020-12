Vakbondsactie in alle vestigingen van apotheekleverancier Febelco na corona-uitbraak in Izegem

De aanleiding van de symbolische vakbondsactie is een corona-uitbraak in de Febelco-vestiging in Izegem. De vakbond vindt dat er te weinig veiligheidsmaatregelen genomen worden in het bedrijf om de werknemers te beschermen tegen het virus en heeft daarom vanmorgen symbolisch mondmaskers en handschoenen uitgedeeld.

"We gaan voor telewerk en een toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering voor al de werknemers die thuis in quarantaine zitten", zegt Johan Claerbout. Hij werkt in de vestiging van Izegem: "Daarnaast roepen we de directie op om dringend werk te maken van dialoog en een goede provinciewerking. Het coronavirus zal nog lang circuleren. Alle werknemers willen blijven werken, want we zijn een essentieel bedrijf. Het moet alleen op een veilige manier kunnen."

Volgens de directie zijn alle veiligheidsrichtlijnen van de overheid gevolgd en hebben ze zelfs meer gedaan dan nodig om de veiligheid van het personeel te garanderen.