Van recht op "deconnecteren" tot oefenscholen voor kandidaat-leraren: onderwijsbond reikt 45 oplossingen aan voor lerarentekort

Om te kiezen voor de job van leraar hebben jongeren inspirerende voorbeelden nodig, leerkrachten die in staat zijn om de passie voor hun vak over te brengen op hun leerlingen. "Maar die rolmodellen missen leerlingen nu soms", zegt Koen Van Kerkhoven van de COC.

En we moeten ook de hand in eigen boezem steken, vervolgt hij: “Nu worden veelbelovende leerlingen door hun eigen leerkrachten afgeraden om in het onderwijs te stappen, zo gaan we er niet geraken.” Daarom pleit de bond voor een positieve campagne over de job met diverse rolmodellen.