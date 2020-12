Vlaanderen mag dan toch onverdoofd slachten verbieden, zegt Europees Hof

Het was uiteindelijk het Grondwettelijk Hof dat Europa om advies vroeg in de zaak. Het Europees Hof van Justitie deed vandaag uitspraak in de zaak. Volgens het Hof mag Vlaanderen onverdoofd slachten wel degelijk verbieden op basis van het dierenwelzijn. "Om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen, kunnen landen een verdovingsmethode opleggen die omkeerbaar is en niet tot de dood van het dier kan leiden", aldus het Hof. Opvallend, daarmee volgt het Hof de conclusie van de advocaat-generaal niet, dat is zeg maar het parket op dat niveau. De advocaat-generaal had zich eerder uitgesproken tegen het verbod op onverdoofd slachten.