Vier lopers brengen ‘vredeslicht’ van Gent naar Nazareth

De joggers brachten de fakkel op hun beurt tot in Nazareth. “Het is een prachtig initiatief om het licht verder te verspreiden in deze donkere dagen”, zegt jogger Geert De Coninck. Het vredeslicht werd vanaf de Gentse Clemenskerk via De Pinte volledig coronaproef tot in Nazareth gebracht: “Met een groep van vier bleven we steeds op ruime afstand van elkaar.”

Nog tot 3 januari kunnen geïnteresseerden in de bib van Nazareth zelf een kaars aansteken met het vredeslicht.