Vijf securitygevaren voor 2021

Mensen zijn de zwakste schakel in ieder veiligheidssysteem. Toch durft niemand toe te geven dat ook hij of zij vatbaar is voor digitale foutjes. Een verkeerde klik is snel begaan en iedereen, in eender welke functie, binnen eender welke afdeling is vatbaar voor phishing. En wat blijkt nu? Hoe hoger op de piramide je staat, hoe vatbaarder je bent. Criminelen hebben namelijk ontdekt dat CEO’s de grootste veiligheidsrisico’s zijn binnen een bedrijf. Ook wij zien dat kaderleden vaker in onze gerichte simulaties trappen dan "gewone" medewerkers.

Een bedrijfsleider komt namelijk veel minder vaak in aanraking met gespecialiseerde phishingmails. Kijken we bijvoorbeeld naar een financiële afdeling, dan zien we dat zij veel vaker in contact komen met spear phishing, waardoor ze de gevaren beter herkennen en phishingpogingen beter kunnen herkennen. Bedrijfsleiders ontbreken deze ervaring en worden daardoor steeds vaker een doelwit. In 2021 wordt whaling (spear phishing gericht op management) een populaire sport!