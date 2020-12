Opnieuw uitbraak van vogelgriep in West-Vlaanderen: "Alle dieren in kippenbedrijf in Diksmuide zijn intussen afgemaakt" 

Eind november was er ook al vogelgriep in een kippenkwekerij in Menen. Sinds begin november is iedereen verplicht om kippen en ander pluimvee binnen te houden. Toen brak er voor het eerst vogelgriep in ons land uit, bij wilde vogels in het Vogelopvangcentrum van Oostende.

"Het is belangrijk dat het vogelgriepvirus onder controle blijft", zegt Hélène Bonte van het FAVV. "We hebben een bufferzone ingesteld met een straal van 3 kilometer rond het bedrijf in Diksmuide. In die zone is het verboden om vogels en broedeieren te verplaatsen. Alle houders van pluimvee, zowel professionelen als particulieren, moeten een inventaris opmaken waarin staat hoeveel soorten pluimvee en hoeveel dieren zij hebben. Professionelen moeten dat doorgeven aan het FAVV. En particulieren aan het gemeentebestuur."