Weinig positieve geluiden na gesprek Von der Leyen en Johnson: "Verschillen overbruggen wordt moeilijk"

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson hebben nog eens met elkaar gebeld over de voortgang van de onderhandelingen over een handelsakkoord om een harde brexit te vermijden. "Er is vooruitgang geboekt", liet Von der Leyen weten op Twitter. "Maar de verschillen overbruggen zal zeer moeilijk zijn". Een woordvoerder van Johnson zei dan weer dat een "no deal" "zeer waarschijnlijk" is.