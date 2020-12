Weyts: "Scholen niet sluiten omdat sommigen kinderen willen misbruiken als gevangenisbol aan de enkel van ouders"

"Kinderen zijn de hulpmotor van de pandemie" zei immunoloog Hans-Willem Snoeck gisteravond in "Terzake". Volgens hem is de rol van de scholen tot nu een "onderschatte factor" gebleven in de verspreiding van het virus, zeker omdat open scholen ook een grote mobiliteit buiten de schoolmuren teweegbrengen. In een opiniestuk in een krant De Morgen pleit Snoeck ervoor om de scholen tot eind januari te sluiten. Hij kreeg bijval van OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme.