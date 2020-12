Wielrenner Laurens De Vreese uit Melle vindt toch nieuw team: “Ik zal knechten voor Mathieu Van der Poel bij Alpecin-Fenix”

De Vreese is in zijn hometown Melle erg graag gezien. Zijn ouders baten er ook al jaren het bekende café Melle Rose Place uit aan het Dorpsplein. Daarom begonnen de Mellenaars zelf via Facebook een zoektocht naar een nieuwe professionele wielerploeg. Enkele honderden inwoners liketen en deelden meteen de Facebookpagina. Of Alpecin-Fenix zo bij de renner terecht is gekomen, is onduidelijk.