Nieuw beeld in Brusselse kerststal: een zorgverlener

In de kathedraal van Brussel staan zoals elk jaar een twintigtal kerststallen opgesteld. Ze worden uitgewerkt door de geloofsgemeenschappen in Brussel van buitenlandse herkomst. De stal van de kathedraal zelf bestaat uit levensgrote figuren van papier-maché. Uitzonderlijk werd dit jaar een nieuwe figuur toegevoegd: een zorgverlener, verpleegster of dokter, herkenbaar aan het masker en de spuit in de rechterhand.