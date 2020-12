150 varkens komen om bij brand in Ravels

Rond 2 uur 's nachts brak er een brand uit in een varkensstal aan Kijkverdriet in Ravels. "Toen we ter plaatse kwamen, was het een uitslaande brand", vertelt Bjorn Peeters van de brandweerzone Taxandria. "40 biggen zijn meteen omgekomen in de brand. De meer dan 100 andere varkens hebben te veel geleden en de veearts moet hen laten inslapen."

"De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden. Het was een werkplaats met veel elektrische apparaten dus mogelijk moeten we het daar zoeken", zegt Peeters



Op het dak van het gebouw lagen golfplaten met asbest en daar zijn er een paar van naar beneden gevallen, maar volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving.