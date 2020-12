5 jaar geleden was Miss Colombia na blunder heel even Miss Universe: "Ik heb tranen met tuiten gehuild"

Ariadna Gutiérrez: "Ik ben onmiddellijk na de uitslag naar mijn ouders gegaan, want ik voelde me verschrikkelijk. Ik was er erg aan toe. Ik bleef maar huilen. Ik heb de hele nacht tranen met tuiten gehuild. Op 4 minuten tijd worden al je dromen verwoest. Alsof ze je in een vuilniszak steken en daarna bij het afval zetten. Ze hadden misschien toch wat meer met mijn gevoelens rekening mogen houden (Gutiérrez zou geopperd hebben om het kroontje te delen, red), want dit was een droom waar ik al jaren hard voor aan het werken was." (Univision, januari 2016)

"Ik heb nauwelijks telefoontjes beantwoord. Ik had heus wel de tijd nodig om te rouwen na hetgeen gebeurd was. Want het voelde zo onrechtvaardig aan. Het was keihard. Een megashock!" (W Radio, januari 2016)

"Het was een echte nachtmerrie. Toen ik de beelden later zag, kon ik niet geloven dat zoiets mij overkomen was. Ik had heus wel tijd nodig om dat te verwerken en heb rust gezocht bij mijn familie. En ik heb daar ook goed nagedacht hoe ik erop zou reageren. Ik moest het vooral achter me laten. Het is wat het is en het heeft me gebracht tot waar ik nu ben." (The Steve Harvey Show, januari 2016)