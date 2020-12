Antwerpse binken gaan uit de kleren voor kankeronderzoek

Toy2Enjoy, J-Size, LovelyLouis, Max, Jellephant en Jere zijn de artiestennamen van zes gewone Antwerpse jongemannen die zich van hun blootste kant laten zien. "We hebben een reeks ludieke en pikante foto's laten maken voor een kalender", vertelt Jerôme Saeys aka J-Size in "Start Je Dag". "Het zijn 12 foto's waarin we telkens een andere beroepscategorie uitbeelden met een beetje bloot. Denk aan brandweerlui, garagisten, of paters en nonnen", vult zijn kompaan Louis 'LovelyLouis' Delafaille aan. De heren zijn nochtans geen professionele modellen. "Ik heb een bakkerij in Antwerpen en Schoten, Jerôme speelt professioneel hockey en werkt in de reiniging van gebouwen. We doen dit onder het mom van de Giorgio's voor het goede doel."