Arianespace lanceert voor het eerst van op nieuwe Russische ruimtehaven Vostotsjni

Om 13.26 uur Belgische tijd vertrok van op Vostotsjni in het verre oosten van Rusland een Sojoez-2.1b draagraket voor een missie van iets minder dan vier uur. In de baaninjector Fregat steken 36 satellieten van OneWeb die in een lage, bijna polaire, baan op 450 km hoogte moeten komen.

Alle 36 satellieten zijn in hun aangewezen baan om de aarde gebracht, meldde Dmitri Rogozin, hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos. "De missie is succesvol volbracht", zo citeert het Russische staatsagentschap TASS Rogozin. OneWeb heeft dus na vier lanceringen al 110 kunstmanen in de ruimte.

Vorig jaar lanceerde Arianespace van op Kourou in Frans-Guyana zes OneWebs. Dit jaar brachten twee van op Bajkonoer gelanceerde Sojoez-draagraketten nog eens 68 stuks in de ruimte. Daarna stokte het programma want het bedrijf had bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd.

De lanceringen voor OneWeb konden hernemen, nadat het door de Britse regering en de Indiase telecomgigant Barthi Global overgenomen bedrijf via een joint-venture met de Europese satellietbouwer Airbus Defence and Space een doorstart had gemaakt.

Het is de bedoeling dat er in eerste instantie ongeveer 650 satellieten komen. Een van de concurrenten is Starlink van het Amerikaanse SpaceX.