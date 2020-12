Zaalvoorstelling wordt avontuurlijke theaterwandeling in Lommel

In zes stations hangen er QR-codes en als bezoekers deze scannen, kunnen ze een deel van het verhaal bekijken op de gsm. “Het zijn verhaaltjes die gaan over een vos die telkens een ander dier ontmoet. Alle verhalen zijn gebaseerd op dierenfabels. Elk filmpje duurt ongeveer vijf minuten. Daarna kan het publiek verder wandelen om dan weer in een ander verhaal terecht te komen, vertelt Wim Hoekx. Bij elke QR-code staat een afbeelding van een dier dat ergens in de buurt is vertstopt. Het is de bedoeling dat de kinderen de dieren gaan zoeken. Zo kunnen kinderen een avontuurlijke wandeling beleven tijdens de kerstvakantie.