Batopin wordt nieuw bankneutraal netwerk van cash-automaten, aantal cash-afhalingen blijft sterk dalen

In dit bijzondere jaar zijn er nog wel wat veranderingen in de manier waarop we betalen vast te stellen volgens De Meyer. "Het aantal betalingen met de kaart is dit jaar fors toegenomen, met een aantal markante verschillen tegenover vroeger: betalingen in de winkel met de kaart zijn gemiddeld met 10 procent toegenomen (behalve natuurlijk tijdens de lockdown, dan was het een stuk minder)."

"Als je kijkt naar de e-commerce en betalingen op het internet, zien we een stijging van 60 procent en de betalingen via nieuwe technologieën zoals QR-codes of Payconiq zijn verdubbeld" gaat De Meyer verder.