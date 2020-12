Dramatherapeut maakt beste bachelorproef "D'raamatherapie": "Verantwoord onnozel doen aan het raam tegen quarantaine-eenzaamheid"

Hij denkt erover na om nog even met zijn actie verder te gaan. "Zeker in de week voor kerstmis overweeg ik om terug langs ramen te gaan. Ik zal mijn kostuum en mijn oversized bloemenhemd weer aandoen, en mijn rugzak vol kleine spulletjes zoals een mondharmonica of schudeitjes (nvdr eitjes die geluid maken) om in interactie te gaan met de mensen, opnieuw meenemen. Maar in feite is mijn eigen lichaam en de mens achter het raam het belangrijkste."