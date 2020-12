Bewoners centrum Anzegem reageren opgelucht: "Onze huizen moeten niet weg, er komt nu toch een ringweg"

Een van de opties was om de Kerkstraat te verbreden zodat het zware vrachtverkeer gemakkelijker door zou kunnen. Daarvoor moesten wel 54 huizen onteigend worden.

De bewoners uit de Kerkstraat zijn opgelucht dat er nu geen huizen hoeven te verdwijnen. Bakkerij CO'PAIN moest volgens dat plan ook weg: "We zijn blij dat we gespaard blijven van de onteigening. Maar ik ben benieuwd naar wat de volgende stappen zullen zijn. Goed dat we 2021 positief kunnen beginnen. Het zijn bange tijden geweest."

Wat verderop woont Bram Deschryver met zijn gezin: "'t Was sowieso absurd om onze Kerkstraat te willen verbreden. Dan zouden er hier nog altijd evenveel vrachtwagens rijden. En dan waren we heel wat huizen kwijt. Nu gaan ze die grote vrachtwagens omleiden. Veel beter."