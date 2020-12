Bewoners dienen bezwaar in tegen verkavelingsplannen in Vrasene: “Waarom weeral beton?”

Het actiecomité wijst ook op de watergevoeligheid van het verkavelingsgebied: “Als er in de winter zware regenval is, staat er veel water op de weide. Als ze die weide gaan verhogen zou dat water naar de omliggende huizen vloeien .” Volgens Roeland Heeman is het project niet eens wettelijk: “De grond is een woonuitbreidingsgebied en geen woongebied. Het kan dus alleen aangesneden worden als er geen andere mogelijkheden zijn of omwille van dringende redenen. Bovendien is Vrasene een buitengebied. In een buitengebied kan je zo’n woningdichtheid niet gebruiken.”