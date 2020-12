Het noordwesten van Japan is geteisterd door sneeuwstormen. Daardoor kwamen honderden auto's vast te zitten op de snelwegen. Sommige voertuigen stonden tot wel 36 uur in de file. Hulpverleners zijn al uren bezig om alle voertuigen uit te graven. Ook het leger is ingezet om eten en dekens uit te delen. De regio verwacht nog meer sneeuw.