Gloednieuwe Gentse concertzaal De Bijloke niet leeg ondanks corona: "Artiesten komen repeteren of nemen een cd op"

En intussen blijven ze in de Bijloke hopen op kleine versoepelingen. "Hopelijk kunnen we binnenkort zoals bij televisie al 10 of 20 mensen binnenlaten. Het is voor een muzikant een heel ander gevoel om voor enkele mensen te spelen dan voor een lege zaal. Als is het maar voor de sfeer of het bescheiden applaus achteraf," besluit Geert Riem.

In De Bijloke is een kerstconcert opgenomen met het Symfonisch Orkest van Vlaanderen onder leiding van Dirk Brossé. Dat verschijnt op kerstavond online bij VRT en kan je ook later herbekijken.