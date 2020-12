Er komt een eind aan de staking bij Dana in Brugge

De directie had beslist dat ook de bedienden een jaarlijkse premie van 600 euro zouden krijgen. Dat is een premie die al eerder was toegekend aan de arbeiders, maar bij hen zijn er allerlei voorwaarden aan gekoppeld "De bedienden kregen die zomaar", zegt Hans Desmet van de christelijke vakbond. De premie zaaide volgens Desmet ook wantrouwen, want plots bleek er wel geld en werd er los van het overleg met de vakbonden geld toegekend aan slechts een deel van het personeel. Dat was het begin van de staking.