Leger springt bij voor massale vaccinatie: militair hospitaal wordt omgevormd tot vaccinatiecentrum

Eén van die centra wordt het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek, zo is vandaag beslist. "Zeven maanden lang gaan we daar zeven dagen op zeven van 8 uur tot 20 uur vaccineren", zegt de woordvoerder van Dedonder. "We denken dat we zo 1.000 vaccins per dag kunnen zetten. Omdat mensen twee vaccins nodig hebben, zullen we in zeven maanden zo'n 100.000 mensen kunnen vaccineren."