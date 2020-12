Duizenden meeuwen maken elke avond tussenlanding aan station Leuven

"Het is een klassiek winterfenomeen, in de zomer zijn ze bezig met broeden en in het najaar krijgen ze stilaan dat ritme van zich te groeperen en zicht te verzamelen, want door zich te verzamelen voelen ze zich veiliger" gaat Driessens verder.

Wie zelf ook grote groepen meeuwen ziet, mag zijn waarnemingen melden via de website van Natuurpunt. Om nog een beter beeld te krijgen van waar deze meeuwen vandaan komen.