Duizenden ouderen gaan eenzaam thuis de kerstperiode in: "Alleen zijn dat is de ene triestige dag die de andere opvolgt"

Marie-Louise kon tot 9 maanden geleden niet vermoeden dat ze het vandaag zo zwaar zou hebben. Na het verlies van een dierbare en een ingreep aan de heup, voelt ze zich gevangen in haar eigen huis. Het is al meer dan 2 maanden geleden dat ze nog eens de deur is uit gegaan. Ze heeft wel een telefoon maar mist het menselijke contact dat ze had, toen buitenkomen nog een optie was. Bezoek krijgt ze immers niet meer.

"Je zit tussen vier muren maar mijn muren zullen mij niet antwoorden als ik iets zeg", vertelt Marie-Louise. "Waarom ben ik hier nog? Wat hebben we nu nog aan het leven momenteel? Niet veel. Eerlijk gezegd, ik heb het moeilijk. Wat gaat de toekomst zijn? Een groot vraagteken."

Conny Roekens onderstreept het belang van een kleine babbel een vriendelijk gebaar of de simpele vraag: Hoe gaat het? Want niet alleen in de rand van de grootstad zitten vele vereenzaamde ouderen thuis weg te kwijnen.



“We staan voor de moeilijkste periode van het jaar. En ik hoop dat iedereen die een buur heeft op kerstdag even klopt op de deur naast hem en vraagt hoe het gaat. En dat we misschien toch de woorden voor een hoopvol 2021 kunnen uitspreken naar elkaar want ik denk dat dat kostbare woorden gaan zijn.”