Bekende feestzaal Waux-hall in Grimbergen wordt gesloopt: "Het zal vreemd aanvoelen"

“Dit is een stukje geschiedenis van onze gemeente dat verdwijnt”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). “Elke vereniging trok wel naar de Waux-Hall, want het was de feestzaal van het centrum. In de plaats daarvan gaan we hier nu zes appartementen zien. Dus dat is hier traditioneel drie bouwlagen waarvan twee woonlagen, met op het onderste verdiep commerciële ruimtes. En dat gaat toch vreemd aanvoelen als we dit project in het centrum van Grimbergen zullen zien."