Woningen ontruimd na gasontploffing in Sterrebeek

Arbeiders van Proximus waren kabels aan het leggen voor een woning. Daarbij hebben ze een gasleiding geraakt. Dat zorgde voor een vonk waardoor een onploffing ontstond. Niemand raakte gewond. De brandweer en de technische ploeg van gasmaatschappij Fluvius kwamen snel ter plaatse.

Brandweerwoordvoerder Alain Habils: "We hebben uit voorzorg enkele huizen ontruimd. De vuurtoorts is ondertussen geblust. Er is niemand gewond geraakt, maar uit voorzorg hebben we wel een grote perimeter ingesteld waar niemand in mag. De Mechelsesteenweg blijft tijdens de herstelwerkzaamheden afgesloten." Ook een aantal woningen in de buurt werd ontruimd, maar de bewoners mochten intussen weer in hun woning.