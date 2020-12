Geneesheiligen doen het nog altijd goed, door corona zelfs nog beter

De Heilige Lucia is een ander mooi voorbeeld van hoe verering doorheen de eeuwen ook verandert. “De Heilige Lucia werd vereerd tegen dysenterie, een heel besmettelijk darmziekte die in de 18e en 19e eeuw enorme verwoestingen heeft aangericht in Vlaanderen. Zo had men Sint-Lucia draadjes, die werden rond het middel gedragen tegen rode loop en bloedvloeiing. Maar van zodra dysenterie verdwenen is, is er een verschuiving geweest naar keel- en oogziekten. De Lucia-draadjes werden dan rond de hals gedragen”, aldus Liesbet Kusters.