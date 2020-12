Zwevegemse vrouw krijgt 15 jaar voor gifmoord op haar zoontje van 8

De jongen van 8 overleed midden maart 2017, nadat hij vergiftigd was met ether. Zijn moeder was zelf aan het middel verslaafd. In haar huis lagen, naast heel wat andere rommel, tientallen lege ampules, waarvan 3 vlak bij het lichaam van de jongen. Oorspronkelijk ontkende ze iets met zijn dood te maken te hebben. Later beweerde ze het middel te hebben toegediend zodat hij eens goed zou doorslapen, maar later trok ze die verklaring weer in.

Bij het begin van het proces vroeg de advocaat van de vrouw om haar een straf met uitstel te geven. Maar volgens de rechters en de jury heeft ze één van de ergst mogelijke misdrijven gepleegd en ook de vader van het kind en de rest van zijn familie onnoemelijk veel verdriet aangedaan. Dat ze niet veroordeeld is tot de maximumstraf van levenslang, heeft onder meer te maken met haar blanco strafregister. Ondanks haar verslaving en de ellendige leefomstandigheden, heeft ze ook altijd zo goed mogelijk voor haar zoontje gezorgd, tot aan zijn dood.