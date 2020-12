Gouverneur Cathy Berx over toename besmettingen in Antwerpen: "Hopen op positief effect van kerstvakantie"

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx vindt de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus in haar provincie verontrustend.

Berx wijst onder meer naar de scholen en woonzorgcentra. "Het heeft wellicht te maken met het grote aantal "collectiviteiten" in Antwerpen. Als er een uitbraak is in een woonzorgcentrum, dan zijn er vaak heel veel mensen besmet. Dat zagen we in Mol. Je hebt ook een aantal scholen met een grote uitbraak zoals in Geel en Puurs. Als er veel mensen ineens besmet geraken, stijgen de cijfers snel", zegt Berx in "De wereld vandaag".

Er zijn ook de grensgemeenten waar veel besmettingen worden vastgesteld in de grensgemeenten. "In Noord-Brabant in Nederland worden heel veel besmettingen vastgesteld en we zien de cijfers ook stijgen bij de grensgemeenten in het noorden van de provincie Antwerpen."