Gouverneur Vlaams-Brabant laat bedrijven controleren op coronamaatregelen

De komende weken gaat de provincie de sociale inspectie en de politie beter doen samenwerken. Bedrijven en handelszaken zijn nu open, maar onder strikte voorwaarden. De vraag is of alle werkgevers en zelfstandigen zich wel aan de regels houden. Dat gaat nu op provinciaal niveau worden onderzocht en gecontroleerd. Doel? De coronacijfers naar beneden halen in Vlaams-Brabant.