PVDA vraagt aandacht voor femicide: "Vrouwen zijn vermoord omdat ze vrouw zijn"

Witte rozen en kaarsjes worden neergelegd bij de naamplaatjes van 23 vrouwen. Hun namen worden afgeroepen en er wordt een minuut stilte gehouden. Zij zijn allemaal vrouwen die dit jaar het leven hebben gelaten door femicide, het opzettelijk doden van vrouwen of meisjes net omdat ze vrouw zijn. Halina M. is één van deze namen en het laatste slachtoffer. Zij werd vorige zaterdag dood aangetroffen in haar appartement. Haar partner werd aangehouden.