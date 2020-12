Inbrekers nemen alle kerstcadeaus mee van jong gezin: “Hopelijk zijn het cadeaus voor hún kinderen”

Het was deze week schrikken toen Lauranne Van Minnebruggen van haar werk thuis kwam. In de living lag het vol glas, inbrekers hadden een raam kapot geslagen om binnen te geraken. De kerstcadeaus waren verdwenen, alleen het inpakpapier lag er nog. “Ik dacht eerst dat de hond alles had kapot gebeten omdat het inpakpapier echt overal lag”, zegt Lauranne. “Maar toen merkte in dat alle cadeaus weg waren. Ze hebben echt alles uitgepakt en enkel het inpakpapier achtergelaten.” Er lagen vooral kerstcadeaus onder de boom voor de drie kinderen van Lauranne, haar petekindjes en haar man.