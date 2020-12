Jonge Bruggelingen blikken terug op coronajaar: "2020 voelde als een rollercoaster, zo eentje waar je nadien van moet kotsen"

In Brugge is een jaarboek voorgesteld met een terugblik van een 100-tal jongeren die het voorbije jaar rondhingen in Brugge, of liever: vooral thuis bleven. Het is een uniek tijdsdocument geworden waar veel mensen zich in zullen herkennen. Opvallend: ook al was 2020 niet meteen een jaar om vrolijk van te worden, toch schuilt er heel wat positiviteit in de verhalen van de jongeren. Schepen van Jeugd, Mathijs Goderis (SP.A): "De levenslust en veerkracht spat van elke pagina, ondanks deze moeilijke periode. De goesting om te leven is zowat de rode draad in dit boek. Heel veel mensen beschrijven hoe ze zichzelf en alles wat ze doen compleet moesten heruitvinden en dat dat – hoe moeilijk het ook was – hen versterkt en verrijkt heeft. Opnieuw vind ik dit echt straf! Ik wens de Brugse jeugd dan ook maar één iets toe voor 2021: een jaar waarin ze volop jong kunnen zijn!”