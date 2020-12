Cafés van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck moeten geen huur betalen in januari 2021

Op 19 oktober gingen de cafés voor de tweede keer dicht door de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat geeft veel café-uitbaters kopzorgen. "Wij wilden iets voor hen doen", zegt Bruno Lambert van de brouwerij. "De coronacrisis duurt nu al een hele tijd. Kerstmis en Nieuwjaar komen eraan. Een tijd waar we elkaar allemaal het beste wensen. Wij wilden dat ook vanuit de brouwerij doen. In de eerste golf zagen we in de sector enorm veel solidariteit. Nu is het heel stil in de brouwerijsector. Wij wilden op dit moment al onze café-uitbaters, die een café huren bij ons dus, een hart onder de riem steken. In januari hoeven ze hun huur niet te betalen. Ook niet opschortend of in delen later."