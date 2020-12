Kenniscentrum Gezondheidszorg evalueert eerste coronagolf in ziekenhuizen: "Regering kan nog meer lessen trekken"

Twee coronagolven hebben onze ziekenhuizen er ondertussen opzitten. Het Belgisch zorgsysteem heeft voorlopig stand gehouden, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft daarom de situatie in de ziekenhuizen tijdens de eerste golf tot in detail onder de loep genomen.

Eén van de aanbevelingen die na de analyse gedaan wordt, betreft de oprichting van een database die in real time informatie bijhoudt over de capaciteit op de diensten intensieve zorg. In die database zou niet alleen moeten staan hoeveel IC-bedden er nog beschikbaar zijn over heel België, maar bijvoorbeeld ook hoeveel apparatuur er nog vrij is.

Daarnaast vragen de onderzoekers ook dat de regering werk maakt van een online portaal, waarop ziekenhuizen terecht kunnen als ze dringend personeel nodig hebben. Nu moeten de ziekenhuizen nog te vaak zelf op zoek naar geschikte profielen.

"Voor het creëren van extra capaciteit in de ziekenhuizen was de beschikbaarheid van zorgpersoneel bepalend. Ziekenhuizen en hun personeel hebben hier een historische inspanning geleverd. In toekomstige crisissen zou de overheid daar meer een coördinerende rol kunnen opnemen", klinkt het.