Komiek Bert Gabriëls speelt vanavond eindejaarsconference via livestream

"Het kan momenteel niet anders, dus dan streamen we dit jaar de eindejaarsconference maar. Het is voor mij ook de eerste keer en er komt veel bij kijken dus ik heb al drukke dagen achter de rug", vertelt Gabriëls in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. Geen echt publiek in de zaal dus, maar ook daar heeft Bert iets op gevonden. "In de zaal waar we de show spelen, zullen schermpjes van tablets en computers staan. Daarop zal ik gezichten van mensen kunnen zien die mee kijken en lachen."