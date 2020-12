Lichtgevende penis siert hele winter lang gevel van Hogeschool PXL

Gunther wilde voor dit project iets maken dat groter was dan hijzelf en zich op een manier dan ook blootgeven. Dat is in dit geval bijna letterlijk te nemen. De penis zal tijdens de wintermaanden de voorgevel van PXL MAD sieren, maar is daarnaast ook deel van een groter project. De masterproef van Segers is seizoensgebonden. In de lente en de zomer worden er andere werken op de campus geplaatst. Voor nu blijft de penis dus hangen, en zo is het op een manier misschien ook nog een kunstzinnige kerstverlichting.

Gunther Segers maakt wel vaker kunst in de vorm van een penis. Bekijk de andere kunstwerken op zijn website. Zo komt hij in opstand, in een wereld die zich laat leiden door gevaarlijke normen en waarden, door de Nieuwe Preutsheid.