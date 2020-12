Lokale kunstenaars in Leopoldsburg zorgen voor verlichte kunstexpo

"Het idee om iets te doen met licht en kunst is ontstaan door samen te zitten met de lokale kunstenaars", vertelt zegt Evi Lommers, de programmator van de expo. "We hoorden duidelijk van de kunstenaars dat ze de connectie met het publiek missen." Een cultuurcentrum is een plaats van ontmoeting, zo komen kunstenaars normaal gezien in contact met publiek. "We mogen mensen niet binnenlaten, maar op deze manier kunnen we toch zoveel mogelijk die verbinding behouden zonder fysiek contact", zegt Lommers.