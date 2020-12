Mama van vermiste man uit Kuurne getuigt over oplichting: "Ik moest betalen om Kevin terug te krijgen"

De jonge Kuurnenaar Kevin Vanneste is intussen al meer dan 2 jaar vermist. Hij verdween tijdens een reis in Corsica. Moeder Lilium woont nu op Corsica om dichter bij hem te zijn. "In januari gaat de zoektocht naar Kevin verder. Ik ben blij dat de oplichters gevonden zijn en ik geef aan lotgenoten deze raad: bel meteen de politie als jou iets gelijkaardig overkomt."