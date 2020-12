Antwerpse carjacker blijft aangehouden met enkelband: "Hij kreeg een paniekaanval"

De 29-jarige Antwerpenaar die verdacht wordt van carjacking en twee ongevallen met vluchtmisdrijf in Rijkevorsel, blijft aangehouden met een enkelband. De man werd maandag door de politie gevat nadat hij de ongevallen veroorzaakte en nadien een auto carjackte met een vrouw en haar kind nog in de wagen. Volgens zijn advocaat is de man geen zware crimineel, maar kreeg hij een paniekaanval.