Na de foute tweet van De Bleeker: deze politici gaven eerder al per ongeluk te veel informatie prijs

De Nederlandse minister van Defensie, Ank Bijleveld, tweette vorige maand een foto van het digitale overleg dat plaatsvond met alle Europese ministers van defensie. Op die foto was ook een deel van de code te zien die je nodig had om het gesprek mee te kunnen volgen. Een journalist van RTL deed de test en kwam tot zijn eigen verbazing midden in de vergadering terecht. "Je weet dat je deelneemt aan een geheim overleg van de Raad Buitenlandse Zaken?", vroeg de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell aan de journalist. "Een stomme fout", erkende Bijleveld achteraf.

Er zijn ook politici die geen geheime staatszaken op Twitter gooien, maar wel andere berichten posten waar ze achteraf spijt van hebben. In eigen land werd voormalig premier Yves Leterme (CD&V) het voorwerp van spot toen hij in 2012 tweette: "Is Henry with you now?". Het was niet het eerste privébericht dat Leterme per ongeluk twitterde.

In de Verenigde Staten ontstond er commotie nadat voormalig congreslid Anthony Weiner een seksueel getinte foto op Twitter zette. Hij verklaarde eerst dat zijn account gehackt was, en dat de foto niet van hem was. Later moest hij toegeven dat het wel degelijk zijn onderbroek was die een tijdlang op Twitter had geprijkt.

