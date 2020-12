Nadat het huis van Frank en Simonne helemaal afgebrand is in "Thuis": dit moet je weten over rookmelders

Grote verslagenheid gisterenavond in "Thuis". Het huis van Frank en Simonne is afgebrand. Ze hebben de brand gelukkig allebei overleefd maar van hun huis schiet niks meer over. Op het einde van de aflevering blijkt dat er geen rookmelders in hun huis hingen. Nochtans is dat sinds 1 januari van dit jaar verplicht. De Inspecteur van Radio 2 lijst daarom nog eens op wat je moet weten over rookmelders.