Nieuwe Antwerpse vuilnisbak "Mr. Fill" bedankt mensen die afval weggooien in sappig Antwerps

In de stad Antwerpen zullen nieuwe vuilnisbakken je voortaan bedanken als je er iets ingooit met vijf verschillende boodschappen in sappig Antwerps. De nieuwe soort openbare vuilnisbak heet "Mr. Fill" en is een verbeterde versie van de "Big Belly", een zelf-persende afvalbak met sensoren die de stad verwittigen wanneer hij volzit.