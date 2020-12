Nieuwpoort verbiedt tijdelijk karternetten nadat er verdacht veel dode zeehondjes aanspoelen

Op 10 dagen tijd zijn in Nieuwpoort al 4 dode zeehonden aangespoeld. En ook in Oostduinkerke en Koksijde is er al eentje gevonden, wat het totaal op 6 brengt. Wat de dood van de zeehonden heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De kans is volgens maritiem bioloog Jan Haelters groot dat ze in vissersnetten terecht gekomen en verdronken zijn. Eén van de zeehonden, een jong dier, werd alvast teruggevonden in een karternet. De gemeente wil dat type netten daarom voorlopig verbieden. Zo kan het onderzoeken of er een verband is.

"De fuiken en dergelijke kunnen blijven", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Enkel de karternetten, die een gevaar vormen voor de zeehonden, mogen tijdelijk niet meer. De meeste strandvissers doen wat ze moeten doen, maar er moet daar toch iets verkeerd gelopen zijn. We willen echt duidelijk weten wat, wie, waar en hoe. Enkel op die manier kunnen we onze zeehonden beschermen."

