NMBS bestelt 200 extra dubbeldeksrijtuigen, een investering van 450 miljoen euro

Spoorwegmaatschappij NMBS had in het verleden al aangekondigd dat men fors zou investeren in nieuwe treinen, om de oude vloot gaandeweg te vervangen. Nu voegt ze nog eens de daad bij het woord door een order van zo’n 450 miljoen euro te plaatsen bij het consortium Bombardier-Alstom.

Concreet worden met dat geld 200 dubbeldeksrijtuigen gekocht van het type M7: 130 autonoom toegankelijke rijtuigen voor reizigers met een beperkte mobiliteit gekocht en 68 rijtuigen met een stuurpost, met plaats voor fietsen en kinderwagens.