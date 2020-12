Operatie Kerstroos: "Geruststellende aanwezigheid voor winkeliers en klanten tijdens de feestperiode"

"Die extra politieaanwezigheid is nodig in de feestperiode", zegt Marleen Coppens van de politiezone Montgomery. "Vroeger waren er dan wel meer overvallen op winkels en er werd toen ook meer cash betaald, met de elektronische betaalmiddelen is dat veel minder. Maar dat is nu niet meer de reden. We blijven dat doen om dat het een geruststellende aanwezigheid is voor winkeliers en klanten. Er zijn veel mensen en dat trekt onvermijdelijk ook criminelen aan."

Gauwdieven stelen niet alleen in de winkels, maar ook buiten. "Er worden portefeuilles van klanten, maar ook handtassen gestolen, en daarom houden we operatie Kerstroos nu voor een 20ste keer. Deze editie is dan ook een speciale, want met de coronamaatregelen moeten de agenten extra toekijken op het aantal bezoekers, en of de gezondheidsregels gerespecteerd worden", gaat Coppens verder.

Operatie Kerstroos loopt normaal tot 3 januari, maar omdat de koopjesperiode dit jaar later begint, zal mogelijk ook de operatie nog verlengd worden.